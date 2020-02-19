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19.02.2020 (17:38)

Командующий войсками ЗВО поздравил санкт-петербургских суворовцев с предстоящим Днём защитника Отечества

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв посетил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище.

Командующий войсками ЗВО проверил в образовательном учреждении ход учебного процесса, состояние и оснащённость современной учебно-материальной базы. Суворовцы продемонстрировали командующему свои достижения на занятиях дополнительного образования в кружках авиа- судомоделирования, робототехники, стрельбе из пневматического оружия и на секции борьбы.

На концерте, посвящённом предстоящему Дню защитника Отечества, командующий войсками ЗВО поздравил суворовцев с праздником. «Сегодня к нам поступает инновационное вооружение, интеллектуальные комплексы и оборудование, чтобы управлять этим, необходимо быть грамотным специалистом, у вас есть великолепная возможность получить качественное образование, которое поможет вам стать достойными защитниками России!», - сказал генерал-полковник Александр Журавлёв в своем поздравлении.

Также командующий войсками Западного военного округа наградил сотрудников педагогического коллектива училища ведомственными знаками отличия за высокие достижения в подготовке воспитанников.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Среднее образование
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