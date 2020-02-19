19.02.2020 (17:17)

Командующий ВДВ поздравил десантников с завершением масштабного комбинированного марш-броска

В Москве на площади перед Музеем Победы у Вечного огня на Поклонной горе состоялось чествование более 250 гвардейцев-десантников из восьми команд-участниц масштабного комбинированного марш-броска ВДВ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня создания Воздушно-десантных войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, представители администрации Москвы, ДОСААФ России, ветеранских, юнармейских и общественных организаций поздравили команды с завершением марш-броска.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков отметил в своем поздравительном слове:

«Сегодня, мы чествуем участников комбинированного марш-броска команд соединений Воздушно-десантных войск и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проведенного в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно- десантных войск.

Это знаковое событие, проведенное в преддверии великого для всего мира праздника — Дня Победы, объединило в едином строю более миллиона гвардейцев-десантников, ветеранов военной службы и подрастающего поколения.

Каждая команда участница марш-броска шла по определенному маршруту, пройдя 79 крупных городов и населенных пунктов Российской Федерации, охватив четыре города-героя и 14 городов воинской славы. Общая протяженность всех маршрутов составила более 7,5 тыс. километров.

В ходе выполнения задач комбинированного марш-броска военнослужащие команд провели более 200 военно-патриотических акций и мероприятий, свыше 3 тыс. встреч с учащимися учебных заведений, посетили 53 ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Отдали дань уважения и памяти в местах героического подвига наших предков в годы Великой Отечественной войны. Провели ритуалы возложения цветов в 24 местах захоронений гвардейцев-десантников 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии, которые навечно вписали в историческую летопись Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск страницу доблести и героизма российских солдат и офицеров, не дрогнув в неравной схватке с многократно превосходящими силами противника.

Проведенные патриотические мероприятия, показали высокую боевую выучку военнослужащих Воздушно-десантных войск, нерушимое десантное братство и неразрывную связь поколений с героями прошлого и настоящего.

Сегодня мы находимся в знаковом историческом месте, именно через Поклонную гору красноармейцы шли сражаться на фронт Великой Отечественной войны и возвращались с Победой в свои родные дома. Все пространство этого места пронизано глубокой символичностью, отражающей величие подвига советского народа и испытаний, через которые прошла наша страна в годы войны.

От себя лично и ветеранов ВДВ благодарю вас за силу воли, десантный характер и настойчивость в выполнении задач комбинированного марш-броска. Вы настоящие защитники нашего Отечества, те, кто неизменно остается символом патриотизма, мужества, чести и беззаветного служения нашей Родине — Российской Федерации.

От всей души поздравляю вас с благополучным завершением комбинированного марш-броска!

Искренне желаю всем крепкого десантного здоровья, благополучия и успехов в военной службе на благо Воздушно-десантных войск и великой России.

Никто, кроме нас»!

Помимо совершенствования элементов боевой подготовки личного состава, одной из основных целей марш-броска стала популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества.

В городах и населенных пунктах военнослужащими ВДВ разворачивались выставки современных образцов стрелкового оружия, средств десантирования, вооружения и военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, была организована работа пунктов отбора граждан на военную службу по контракту с проведением информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту — твой выбор!».

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