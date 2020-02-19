19.02.2020 (16:54)

Командующий Северным флотом проверил работу пункта приёма информации для проекта «Дорога памяти» в Североморске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий Северным флотом проверил работу пункта приёма информации для проекта «Дорога памяти» в Североморске

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев проверил работу одного из пунктов приёма информации об участниках Великой Отечественной войны, который действует на основе центральной библиотечной сети главной базы флота — города Североморска.

Командующий флотом ознакомился с процессом обработки информации и с базой информационных данных, собираемых в ежедневном режиме от военнослужащих Северного флота и жителей города.

Подобные пункты приёма информации развёрнуты на базе муниципальной библиотечной системы практически во всех гарнизонах Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Работники библиотек принимают от посетителей любые документы о советских воинах-участниках Великой Отечественной войны. Это могут быть наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты и даже письма с фронта. Все документы сканируют и возвращают владельцу, а электронный файл сохраняется в базе данных.

Работа по приёму и обработке информации об участниках Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, внёсших свой вклад в Великую Победу над фашизмом, началась в апреле 2019 года на уровне районных и городских военкоматов. Там были обработаны и оцифрованы архивные данные, а затем начат приём информации от населения.

С 1 февраля текущего года пункты приёма информации в рамках проекта «Дорога памяти» были открыты в Военно-морском музее Северного флота и других музейных образованиях. Сегодня в местах базирования сил и дислокации войск флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми функционируют 49 пунктов приёма и загрузки информационных материалов об участниках Великой Отечественной войны на портал «Дорога памяти» (doroga.mil.ru). Их сотрудниками обработано и загружено на сайт десятки тысяч документов о ветеранах, которые принесли родственники.

Эта важная работа по сохранению памяти о воинах-победителях продолжается. Командование Северного флота призывает всех жителей Крайнего Севера принять в ней участие и передать на портал «Дорога памяти» информацию о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

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