19.02.2020 (16:46)

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые состоится в дневное время

Участники парада Победы в Екатеринбурге впервые в истории проведут его генеральную репетицию не ночью, а днем. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Генеральная репетиция пройдет в дневное время - с 10 часов. Это связано с тем, что мы планируем привлечь авиационную группу, которая проведет полеты 13 самолетов и девяти вертолетов. Мы задались целью, чтобы генеральная репетиция послужила для тех, у кого не получится посетить парад 9 мая, чтобы они смогли посмотреть его 7 мая», - сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что на репетицию парада 7 мая позовут школьников, студентов, а также воспитанников детских домов и интернатов. «Мы выступаем с инициативой, чтобы отдельным детям дать выполнить их мечту и проехать на боевой технике в ходе репетиции. Для этого мы используем автомобили, ну и боевую технику, все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти», - сказал он.

В прошлые годы генеральная репетиция парада проходила в вечернее и ночное время. На время ее проведения для движения автотранспорта закрываются площадь 1905 года и несколько центральных городских улиц. Все жители будут предупреждены, общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам.

Перед генеральной репетицией парада состоятся девять тренировок - четыре дневных, которые пройдут на окраине Екатеринбурга, и пять ночных на площади 1905 года. «Конкретные даты утверждены и согласованы: 14, 16, 21 и 23 апреля с 10 до 13 часов и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22 часов до часа ночи» - уточнил генерал-лейтенант.

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