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19.02.2020 (16:40)

Военнослужащие ЗВО ознакомили школьников Санкт-Петербурга с устройством новейшего бронетранспортёра БТР-82А

Сегодня по приглашению коллектива санкт-петербургской школы № 39 экипаж новейшего бронетранспортёра БТР82-А Западного военного округа в сопровождении военной автомобильной инспекции прибыл на уроки к ученикам.

Военнослужащие в преддверии Дня защитника Отечества рассказали школьникам о военной службе, познакомили с техническим устройством боевой машины и ее возможностями, научили ребят пользоваться армейской радиостанцией и провели занятие по оказанию помощи раненым.

Коллектив и ученики школы поблагодарили военнослужащих за приезд и поздравили их с наступающим праздником.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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