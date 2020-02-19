19.02.2020 (16:34)
Российская военная авиация впервые за пять лет будет задействована в параде Победы в Бишкеке
Экипажи самолетов и вертолетов российской авиабазы Кант в Киргизии впервые за последние пять лет примут участие в военном параде, который состоится 9 мая в Бишкеке. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
Замкомандующего уточнил, что в параде в Киргизии будут задействованы вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» и штурмовики Су-25, которые находятся на вооружении авиабазы.
Последний раз российские военнослужащие авиабазы Кант участвовали в военном параде в Киргизии в 2015 году. Тогда по центру Бишкека прошла знаменная группа с Государственным флагом России и Боевым знаменем соединения, а также парадный расчет из 64 российских военнослужащих. Воздушную часть парада обеспечило звено из четырех штурмовиков Су-25СМ и вертолет Ми-8.
Справочно:
Объединенная российская военная авиабаза Кант в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Соединение, в частности, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.