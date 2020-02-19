19.02.2020 (16:18)
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря.
В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов.
На маршруте самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного
и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Новости по теме:
Курсанты ВКА имени А.Ф. Можайского стали победителями региональной олимпиады по теоретической механике
Астраханские летчики приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных ветерану Вооруженных Сил СССР
Метки: