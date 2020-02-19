19.02.2020 (16:05)

320-летие вещевой и продовольственной служб Минобороны России отметили праздничным концертом

18 февраля в клубе центральных органов военного управления МТО Вооруженных Сил Российской Федерации артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе выступили с концертом, посвященным 320-й годовщине со дня образования вещевой и продовольственных служб.

Открыл мероприятие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, который поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов служб с праздником, отметив важность выполняемых ими задач в повышении боеспособности Российской Армии.

Концертную часть мероприятия представили артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе: Ирина Яргунина, Джульетта Минеева, Елизавета Шишина, Денис Володин и Александр Хамуев. Творческий коллектив исполнил известные песни советской и российской эстрады, а завершил своё выступление патриотической композицией «Армия России».

В продолжение концерта перед собравшимися выступили эстрадная певица Юта, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Анна Сиднина, заслуженный артист Российской Федерации Александр Топчий.

Продолжительные аплодисменты зрителей и слова благодарности от представителей командования служб Минобороны России, стали наградой для артистов.

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