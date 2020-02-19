19.02.2020 (15:43)

В Екатеринбурге в рамках акции «Парад для каждого ветерана» пройдут мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

Участники парада Победы в Екатеринбурге после его завершения торжественно пройдут под окнами тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить основные праздничные мероприятия. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Заместитель командующего уточнил, что парадные подразделения собираются провести акцию «Парад для каждого ветерана». После парада парадные подразделения выйдут к местам проживания ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на площадь 1905 года, для торжественного прохождения под окнами их домов.

Генерал-лейтенант Евгений Поплавский добавил, что тех ветеранов, которые пожелают посетить парад Победы 9 мая, доставят на главную площадь Екатеринбурга автобусами. Затем кортежем автомобилей их торжественно провезут к трибунам мимо парадного расчета. Сопровождать ветеранов и помогать им будут волонтеры-юнармейцы.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая на территории ЦВО состоятся три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, будет задействовано более 1 тыс. единиц техники.

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