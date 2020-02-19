19.02.2020 (15:39)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошел музыкальный салон «Калейдоскоп искусств»

Сотрудники группы зрелищно-массовых мероприятий отдела культуры Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе стали организаторами музыкального салона «Калейдоскоп искусств», который прошел в клубе Военной академии Генерального штаба Российской Федерации.

Зрители, а ими были военнослужащие, гражданский персонал академии и члены их семей, до начала представления могли ознакомиться с фотовыставкой работ фотографа ЦДРА Маргариты Иваниной, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выставкой живописи заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Павла Бойко.

Сама концертная программа музыкального салона, которую вел артист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев, оказалась весьма насыщенной и подарила зрителям встречу с интересными, самобытными солистами и творческими коллективами, исполнившими произведения самых разных жанров. Со сцены звучали волшебные звуки музыки, красивые песни, свое мастерство демонстрировали мастера танца, причем во всем его многообразии.

Программу концерта открыли музыканты: с произведением «Патетическое трио» Михаила Глинки выступили лауреаты международных конкурсов, инструментальное трио артистов оркестра Государственного академического Большого театра России. Следом солистка трио Екатерина Троицкая (скрипка) представила «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. А солист Максим Золотаренко (виолончель) представил мелодию инструментальной композиции «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова.

Первым концертным номером вокального блока стало выступление солистки концертного ансамбля ЦДРА лауреата всероссийских и международных конкурсов Дилором Далиевой, в исполнении которой прозвучал романс «В крови горит огонь желаний» (музыка Михаил Глинки, слова Александра Пушкина).

Своим вокальным искусством позднее также порадовал другой солист концертного ансамбля ЦДРА лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Зубарев. После рассказа о плодотворном творческом сотрудничестве знаменитого поэта Роберта Рождественского, не менее именитого композитора Арно Бабаджаняна и звезды сцены Муслима Магомаева он исполнил их известное творение — песню «Синяя вечность». Еще одну песню классиков советской эстрады «Ноктюрн» исполнил, что примечательно, победитель фестиваля, посвященного творчеству Муслима Магомаева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Олег Попов.

Номер солистки народного тетра танца «Щелкунчик» (художественный руководитель Дарья Шашина) Дарьи Ковальчук представлял собой синтез искусств — цирка, балета и музыки. Она исполнила хореографическую композицию с элементами акробатики с говорящим названием «Лунная соната». Артистке также удался другой оригинальный номер «Джаз в стиле степ».

А выступления уникального творческого коллектива — Театра украшений «Рясны» (художественный руководитель Наталья Бикташева), включающие в себя органичную совокупность тетра, музыки, танца, акробатику и художественную гимнастику, продемонстрировали танцевальное искусство самых разных направлений. Зрители смогли оценить в их исполнении дефиле «Как упоительны в России вечера» и показ коллекции русских костюмов «Красно Солнышко».

Тема приближающегося всенародного праздника — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — также нашла отражение в программе музыкального салона. Песню «Письмо из 45-го» (музыка И. Лученка и слова М. Ясеня) исполнил лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Ломакин. Финальная песня «Майский вальс» тех же авторов прозвучала в исполнении Алексея Зубарева.

В программе также участвовали солистка московской джаз-соул группы «Jazz Reflection» лауреат джазовых фестивалей и конкурсов Ольга Ашмарина, исполнительница ретро-шлягеров лауреат всероссийских конкурсов Ирина Сурина и лауреат всероссийских и международных конкурсов Кристина Земцова, исполнившая песню «Я лечу над Россией» (музыка Г. Пономаренко, слова О. Левицкого). Все исполнители удостоились высокой зрительской оценки.

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