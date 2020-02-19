19.02.2020 (15:40)

Соединение связи общевойсковой армии ЗВО обеспечит учение мотострелкового полка в Воронежской области

Пункты управления и станции связи бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа приступили к совершению марша на полигон Погоново в Воронежской области для обеспечения учения мотострелкового полка.

Подразделения отработают совершение марша в условиях диверсионной деятельности условного противника, прохождение «зараженных» участков местности, развернут полевые пункты управления по системе «Акация» и отработают вопросы обеспечения устойчивой и непрерывной связи во всех видах тактических действий учения.

Всего для обеспечения связи будет привлечено около 200 военных связистов, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники, а всего группировка войск в ходе основного этапа учения будет насчитывать около тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Учебно-боевые задачи в ходе плановых мероприятий проверки боевой готовности будут выполняться на новейших современных комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ, портативных станциях спутниковой связи «Белозер».

Учение мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершится 21 февраля. В нём будет задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

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