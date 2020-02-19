Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2020 (15:33)

Впервые в параде Победы в Екатеринбурге примут участие истребители Су-34 и танки Т-80

Многофункциональные истребители Су-34 впервые примут участие в воздушной части парада Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Со слов заместителя командующего авиационная группа будет состоять из 13 самолетов: Л-410, Су-25, современных Су-34 и МиГ-31БМ на которых будут установлены современные средства поражения и девяти вертолетов Ми-26 и  Ми-8.

Помимо авиации из наземной техники впервые на параде в Екатеринбурге примут участие танки Т-80 и модернизированные Т-72Б3М. «Также всевозможные бронетранспортеры. И давайте оставим интригу, и вы увидите, что будет продемонстрировано на площади. Мы планируем представить 13 единиц новой техники», - добавил генерал-лейтенант.

Планируется, что в голове механической колонны пройдут 16 единиц техники военных лет: Танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, БМ-13 «Катюша», автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии.

Еще одним новшеством парада Победы в Екатеринбурге станет участие иностранных военных из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1000 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Пролет авиации 9 Мая запланирован в восьми городах Урала, Сибири и Поволжья
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО организовали понтонную переправу на реке Томь
В Ульяновской области собрали фотографии 5000 красноармейцев в рамках масштабного проекта «Дорога памяти»
Более 2 тыс. военнослужащих ЦВО задействовано в учении на Южном Урале

Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false