19.02.2020 (15:33)

Впервые в параде Победы в Екатеринбурге примут участие истребители Су-34 и танки Т-80

Многофункциональные истребители Су-34 впервые примут участие в воздушной части парада Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Со слов заместителя командующего авиационная группа будет состоять из 13 самолетов: Л-410, Су-25, современных Су-34 и МиГ-31БМ на которых будут установлены современные средства поражения и девяти вертолетов Ми-26 и Ми-8.

Помимо авиации из наземной техники впервые на параде в Екатеринбурге примут участие танки Т-80 и модернизированные Т-72Б3М. «Также всевозможные бронетранспортеры. И давайте оставим интригу, и вы увидите, что будет продемонстрировано на площади. Мы планируем представить 13 единиц новой техники», - добавил генерал-лейтенант.

Планируется, что в голове механической колонны пройдут 16 единиц техники военных лет: Танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, БМ-13 «Катюша», автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии.

Еще одним новшеством парада Победы в Екатеринбурге станет участие иностранных военных из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1000 единиц техники.

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