19.02.2020 (15:18)

В ЦДРА состоялась презентация книги о духовном мире, творческих способностях и увлечениях российских военачальников

В Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе состоялась торжественная церемония презентации книги «И мастерство, и вдохновение», которая раскрывает не только профессиональные качества военачальников Российской Армии и Военно-Морского Флота, но и их духовный мир, творческие способности и увлечения.

Презентация вызвала настолько большой интерес, что Краснознаменный зал ЦДРА был полностью заполнен. В числе зрителей были ветераны военной службы, военнослужащие Московского территориального гарнизона, представители гражданского персонала, деятели культуры и искусства, юнармейцы и даже земляки одного из организаторов проекта издания и героев книги генерала армии Владимира Исакова — жители Калужской области. Все они дружными аплодисментами встречали почетных гостей, которыми, безусловно, стали главные действующие лица презентации — российские военачальники. Точнее, некоторые из них, кто имел возможность присутствовать.

После дебютной песни «Как жили мы, борясь» в исполнении концертного ансамбля ЦДРА сам генерал армии Владимир Исаков и открыл церемонию. Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, автор многих книг о Вооруженных Силах, он с удовольствием рассказал об идее книги: раскрыть образы генералов и адмиралов с неожиданной стороны — показать их внутренний мир, круг увлечений, где проявились незаурядные способности и истинный талант людей, отдавших десятки лет жизни службе в Вооруженных Силах. Как оказалось, из 17 героев повествования каждый имеет свой «конек»: кто-то литератор, кто-то поэт, кто-то художник, кто-то увлечен научной деятельностью, а кто-то заядлый охотник или разводит голубей.

Выступление генерала армии Владимира Исакова сопровождали кадры страниц книги «И мастерство, и вдохновение».

От имени заместителя Министра обороны – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации с выходом книги авторов поздравил начальник Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Виктор Узиюк.

С большим интересом зрители слушали выступления других героев книги: президента Клуба военачальников Российской Федерации генерала армии Анатолия Куликова, члена Союза художников России генерал-лейтенанта Николая Мухина, лауреата Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова генерал-лейтенанта Виктора Бусловского, президента клуба «Русский турман» генерал-лейтенанта Владислава Ваевского, лауреата Международной премии Фонда Андрея Первозданного «За веру и верность» вице-адмирала Анатолия Шевченко.

О работе над изданием рассказал координатор проекта «И мастерство, и вдохновение» лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова заслуженный работник культуры РФ Борис Измайлов.

С поздравительными речами выступили первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Советского Союза первый руководитель ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС генерал-полковник Владислав Литвинов и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

Прозвучали и музыкальные поздравления от актрисы заслуженной артистки Российской Федерации Марины Яковлевой, певицы заслуженной артистки РФ Зинаиды Сазоновой и вокальной группы юнармейского творческого отряда ЦДРА. Завершили презентацию артисты концертного ансамбля ЦДРА, которые исполнили песню «Армия России».

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