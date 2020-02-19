19.02.2020 (14:48)

Военно-оркестровая служба Вооруженных Сил России отмечает профессиональный праздник

19 февраля 1711 года принято считать датой возникновения Военно-оркестровой службы в России. В этот день 309 лет назад Пётр I подписал указ, в частности, обуславливающий иметь в каждом пехотном полку оркестры «в составе одного гобоиста-иностранца, восьми гобоистов-русских», а также 16 барабанщиков для сигнальной службы.

На сегодняшний день военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации включает в себя два военно-учебных заведения: Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, выпускающее специалистов со средним профессиональным образованием, и Военный институт военных дирижёров Военного университета Минобороны России, готовящий руководителей для военных оркестров, а также военные оркестры воинских частей, военные оркестры флотов, штабов военных округов, воинских частей, военно-учебных заведений.

Военные оркестры различны по численности и категориям. Их можно разделить на четыре группы. Самые небольшие составы у военных оркестров воинских частей, более крупные — военные оркестры военно-учебных заведений, далее идут оркестры флотов, а самые большие составы у военных оркестров штабов военных округов. Также в состав ВОС ВС РФ входят три образцово-показательных оркестра: Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (главный военный оркестр нашей страны), Военный образцовый оркестр Почётного караула и Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова.

Самые лучшие военно-оркестровые коллективы Вооружённых Сил Российской Федерации ежегодно принимают участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в конце августа – начале сентября. Также любой желающий в весенне-летний период может свободно посетить концерты военных музыкантов, которые проходят в парках Москвы в рамках программы «Военные оркестры в парках», реализуемой Дирекцией Фестиваля «Спасская башня» совместно с Военно-оркестровой службой ВС РФ при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.

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