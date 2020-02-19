19.02.2020 (14:33)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подразделением противодействия терроризму проведена тренировка по отражению нападения условного противника.
В мероприятии приняли участие около 30 военнослужащих, было задействовано более пяти единиц военной техники.
По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата вооружения и военной техники.
Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода групп боевиков и уничтожило их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР-70 и БРДМ-2.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 3 тыс. холостых боеприпасов и имитационных средств.
Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.