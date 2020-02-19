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19.02.2020 (14:33)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подразделением противодействия терроризму проведена тренировка по отражению нападения условного противника.

В мероприятии приняли участие около 30 военнослужащих, было задействовано более пяти единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода групп боевиков и уничтожило их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР-70 и БРДМ-2.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 3 тыс. холостых боеприпасов и имитационных средств.

Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.

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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор , Приднестровье
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