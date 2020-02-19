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19.02.2020 (14:24)

Пролет авиации 9 Мая запланирован в восьми городах Урала, Сибири и Поволжья

Демонстрационные полеты авиации во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы в восьми городах на территории Центрального военного округа (ЦВО), сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Заместитель командующего уточнил, что военные парады пройдут в трех городах в ЦВО — Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Авиация будет задействована в этих городах, а также городах, где дислоцированы авиационные подразделения округа: Кызыле (Республика Тыва), Оренбурге, Перми, Канске и Красноярске.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая на территории ЦВО состоится три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, будет задействовано более 1000 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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