19.02.2020 (14:00)

Танкисты и мотострелки объединений ЮВО соревнуются на полигоне Прудбой под Волгоградом

Танкисты и мотострелки соединений и воинских частей 8-й, 49-й и 58-й армий Южного военного округа (ЮВО) начали состязание на полигоне Прудбой в Волгоградской области в конкурсах профессионального мастерства и полевой выучки среди танковых экипажей и мотострелковых взводов.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями, при этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста. При проведении индивидуальной гонки участники преодолевают маршрут протяженностью 7 км.

На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.

Конкурсы продлятся до конца недели, по их результатам будут отобраны наиболее подготовленные танковые экипажи и мотострелковые взводы, которые представят свои объединения на окружных соревнованиях в марте текущего года.

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