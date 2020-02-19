19.02.2020 (13:57)

Разведчики ЮВО в Чечне в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках армейского отборочного этап конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

Второй армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020). В соревнованиях принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» длиной 700 м включает в себя 22 элемента, таких как стандартный забор, разрушенное здание, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и другие. Также участники отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и заминировали участок железной дороги.

Армейский отборочный этап конкурса продлится до конца этой недели. В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Соревнования по профессиональному мастерству состоят из пяти основных элементов: «Десантирование и совершение марш-броска», прохождение «Тропы разведчика», «Соревнование механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Победители конкурса будут представлять 58-ю армию ЮВО на окружном третьем этапе конкурса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице