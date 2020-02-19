19.02.2020 (13:51)

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО организовали понтонную переправу на реке Томь

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) организовали ледовую переправу на реке Томь в ходе проведения учений, которые прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учений, военные инженеры совершили марш в район боевого предназначения для обеспечения форсирования водной преграды личным составом и техникой батальонной тактической группы. Для организации переправы солдаты и офицеры провели инженерную разведку и определили прочность ледового покрытия.

После проведения работ командованием было принято решение во избежание затопления техники произвести подрыв ледового полотна. Для наведения моста через русло реки военные инженеры применили понтонный мостовой парк для перекрытия русла реки протяженностью более 100 м. Кроме того, военнослужащие расчистили от снега пути подхода к реке и выхода на противоположный берег и их обозначение, оборудовали съезды и выезды на установленную переправу. Затем для введения в заблуждение условного противника специалистами инженерных войск была организованна ложная переправа.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице