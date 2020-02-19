19.02.2020 (13:50)

Ко Дню защитника Отечества военнослужащие ЮВО откроют памятник императору Николаю I рядом с храмом святой мученицы царицы Александры в Армении

Военнослужащие российской военной базы в Армении ко Дню защитника Отечества приступили к восстановлению и облагораживанию памятников, захоронений и мемориалов русским воинам.

На шести площадках филиала военно-патриотического парка «Патриот» в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах личный состав соединения выполняет работы по реставрации памятников, в том числе постаментов с военной техникой и мемориальных стел.

23 февраля на мемориальных комплексах «Воинская Слава» в г. Гюмри и «Мать Армении» в г. Ереван пройдут праздничные митинги и торжественные построения воинских частей. Военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам танкистам», «Воинам зенитчикам» и в местах захоронения русских воинов. На аллее Победы рядом с храмом святой мученицы царицы Александры будет открыт памятник первому императору основателю города Александрополь Николаю I.

Справочно:

В начале 30-х годов 19 века было принято решение по всему периметру границ Российской империи построить ряд крупных оборонительных объектов, в том числе 10 крепостей в наиболее важных для обороны пунктах. В числе этих 10 крепостей была и крепость города Гюмри.

Второго июня 1834 года Николай I подписал указ «О разработке проекта крепости Гюмри». Строительство крепости началось еще в 1933-34 годах до подписания указа. Основная часть крепости строилась 10 лет. В 1937 году император Николай I с супругой Александрой Федоровной посетил Гюмри. 4 октября 1937 года он торжественно заложил камень в основание храма святой Александры Великомученицы. Город Гюмри был переименован в Александрополь.

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