19.02.2020 (13:40)
Сапёры Балтийского флота обезвредили 54 боеприпаса времён войны
Специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 54 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
В лесном массиве в районе поселка Черепаново Светловского городского округа Калининградской области, саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 46 артиллерийских снарядов калибра 37-мм, два 75-мм артиллерийских боеприпаса. В районе поселка Павлово Балтийского городского округа флотские сапёры обезвредили один 100-мм, и пять 125-мм снаряда. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.