19.02.2020 (13:40)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 54 боеприпаса времён войны

Специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 54 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В лесном массиве в районе поселка Черепаново Светловского городского округа Калининградской области, саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 46 артиллерийских снарядов калибра 37-мм, два 75-мм артиллерийских боеприпаса. В районе поселка Павлово Балтийского городского округа флотские сапёры обезвредили один 100-мм, и пять 125-мм снаряда. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице