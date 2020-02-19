19.02.2020 (13:33)

В Центральной военно-морской библиотеке в Санкт-Петербурге презентуют третий том исторического издания, посвященного блокаде Ленинграда

20 февраля в Центральной военно-морской библиотеке в Санкт-Петербурге состоится презентация третьего тома пятитомного проекта «Ленинград. Война. Блокада. Прорыв блокады».

В книге публикуются уникальные документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и его филиала — Архива Военно-Морского Флота — о событиях 1943 года — прорыве блокады Ленинграда, последовавших попытках снятия осады города. Среди документов особый интерес представляют соображения Военного совета Ленинградского фронта о наступательных операциях и о прорыве блокады в период зимы 1942/43 гг., стенограмма совещания представителей полков и дивизий Ленинградского фронта — участников Красноборских боев, доклад по обобщению опыта строительства, эксплуатации и маскировки аэродромов Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота и др.

В данное издание также включен ряд исследовательских статей, раскрывающих малоизвестные стороны битвы за Ленинград: деятельность органов военного управления, роль артиллерийских научно-испытательных полигонов армии и флота, лечебно-эвакуационное обеспечение боевых действий, использование дымовых средств для маскировки важнейших объектов, химическую обработку зерна, поступающего в Ленинград, роль испанской «Голубой дивизии» в блокаде Ленинграда, масштабы артиллерийских обстрелов города и др.

В книге воспроизведены редкие фотоматериалы из архивных и личных фондов, из коллекций музеев. Данное издание будет представляет интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

Авторами труда выступили офицеры штаба Западного военного округа, сотрудники научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Центрального музея ВС РФ, Центрального архива Минобороны РФ, высших военных учебных заведений, военных музеев и вузов Санкт-Петербурга.

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