19.02.2020 (13:22)

Военные инженеры ЮВО соревнуются в виртуозном владении тяжелой гусеничной техникой

На полигоне Молькино в Краснодарском крае состоялся отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут» среди инженерно-саперных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Всего к соревнованиям привлечено более 150 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост (ТММ-3), путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения (ИМР-3).

Команды из соединений ЮВО, дислоцированных на территориях Краснодарского края и Ставропольского края, участвуют в соревнованиях на общевойсковом полигоне Молькино.

Военные инженеры и саперы на штатной военной специальной технике преодолевают маршрут, состоящий из таких препятствий как брод, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящего леса. На каждом препятствии команда должна обеспечить безопасное продвижение воинской колонны.

Победителей и призеров конкурса «Безопасный маршрут» определят решением судейской комиссии по результатам всех конкурсных заданий.

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