19.02.2020 (13:13)
В Твери военнослужащие реактивной бригады ЗВО проведут день открытых дверей
В Твери 21 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и Александра Невского бригаде Западного военного округа (ЗВО) пройдет день открытых дверей.
В соединение приглашены школьники, студенты, юнармейцы, кадеты и воспитанники Тверского суворовского военного училища.
В рамках мероприятия состоятся чествование ветеранов, выставка новейших образцов вооружения и военной техники, экскурсия по объектам бригады.
Военнослужащие расскажут о боевом пути соединения, условиях прохождения военной службы по призыву и по контракту.