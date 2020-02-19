19.02.2020 (13:13)

В Твери военнослужащие реактивной бригады ЗВО проведут день открытых дверей

В Твери 21 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и Александра Невского бригаде Западного военного округа (ЗВО) пройдет день открытых дверей.

В соединение приглашены школьники, студенты, юнармейцы, кадеты и воспитанники Тверского суворовского военного училища.

В рамках мероприятия состоятся чествование ветеранов, выставка новейших образцов вооружения и военной техники, экскурсия по объектам бригады.

Военнослужащие расскажут о боевом пути соединения, условиях прохождения военной службы по призыву и по контракту.



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