19.02.2020 (12:59)

Экипажи морской авиации Балтийского флота перехватили воздушные цели и нанесли удары по объектам условного противника

Летчики истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику одиночного пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27 и Су-30СМ.

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату скоростных целей.

В частности, по замыслу тренировки, экипажи истребителей, заняв указанный район поиска, обнаружили цель, сопроводили ее, а также отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

В то же время экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

В общей сложности в тренировках было задействовано более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота.

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