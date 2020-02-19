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19.02.2020 (12:44)

Торжественные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Маршала С.К. Тимошенко состоялись в Военной академии РХБ защиты

Сегодня на территории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, имя которого вуз носит с 1970 года.

У памятника Маршалу С.К. Тимошенко состоялся митинг, в ходе которого выступил начальник Военной академии генерал-майор Игорь Емельянов. Личным составом вуза к памятнику возложены цветы.

В рамках военно-политической работы с курсантами Военной академии проведены беседы: «Маршалы Победы. Биография и боевой путь Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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