19.02.2020 (12:29)
На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей ЮВО
На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). К занятиям привлечено более 1,3 тыс. военнослужащих ЮВО.
Военнослужащие проходят обучение на сложных участках дорог и в горной местности на различной колесной и гусеничной технике, в их числе современные автомобили КамАЗ-5350, УАЗ, Урал-4320, а также бронетранспортёры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3.
В ходе обучения военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивать мастерство вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.
В настоящее время проходят подготовку более 1000 призывников. По завершении обучения более 500 военнослужащих получат водительские удостоверения. Обучение проводится не только в учебной сети ЮВО, но и в образовательных учреждениях ДОСААФ и автошколах.