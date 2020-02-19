19.02.2020 (12:29)

На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей ЮВО

На Северном Кавказе началась подготовка водителей и механиков-водителей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). К занятиям привлечено более 1,3 тыс. военнослужащих ЮВО.

Военнослужащие проходят обучение на сложных участках дорог и в горной местности на различной колесной и гусеничной технике, в их числе современные автомобили КамАЗ-5350, УАЗ, Урал-4320, а также бронетранспортёры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3.

В ходе обучения военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивать мастерство вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В настоящее время проходят подготовку более 1000 призывников. По завершении обучения более 500 военнослужащих получат водительские удостоверения. Обучение проводится не только в учебной сети ЮВО, но и в образовательных учреждениях ДОСААФ и автошколах.

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