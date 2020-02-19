19.02.2020 (12:21)
Отряд кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля (БДК) «Королев» взял курс на Атлантику.
Корабли вышли в дальний поход для выполнения учебно-боевых задач в рамках постоянного присутствия сил Балтийского флота в зоне его ответственности.
Во время похода отряд боевых кораблей Балтийского флота выполнит ряд задач по поиску подводных лодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолета Ка-27, отразит условный налет авиации и ракетный удар условного противника, кроме этого экипаж корабля с помощью малой артиллерии и стрелкового вооружения поразят морские мишени.
Подразделения морской пехоты, находящиеся в составе экипажей отряда, проведут антитеррористические тренировки по отражению нападения на корабль во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон.