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19.02.2020 (12:21)

Отряд кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля (БДК) «Королев» взял курс на Атлантику.

Корабли вышли в дальний поход для выполнения учебно-боевых задач в рамках постоянного присутствия сил Балтийского флота в зоне его ответственности.

Во время похода отряд боевых кораблей Балтийского флота выполнит ряд задач по поиску подводных лодок условного противника с помощью штатных противолодочных средств и палубного вертолета Ка-27, отразит условный налет авиации и ракетный удар условного противника, кроме этого экипаж корабля с помощью малой артиллерии и стрелкового вооружения поразят морские мишени.

Подразделения морской пехоты, находящиеся в составе экипажей отряда, проведут антитеррористические тренировки по отражению нападения на корабль во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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