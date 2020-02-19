19.02.2020 (12:18)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО прошел конкурс «Электронный рубеж»
В рамках Армейских международных игр («АрМИ-2020») в мотострелковых соединениях Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа завершается первый этап конкурса среди экипажей средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Электронный рубеж».
На данном этапе экипажи средств РЭБ сдают теоретические и практические зачеты на станциях помех. Также участники конкурса отрабатывают задачи по специальной, технической, тактико-специальной и выполняют нормативы по физической подготовке.
Всего в соединениях соревнуются порядка 40 экипажей, четыре сильнейших будут бороться за звание лучшего на армейском этапе конкурса «Электронный рубеж», который пройдет с 23 по 27 марта 2020 г.
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