19.02.2020 (12:09)

В честь Дня защитника Отечества мурманские нахимовцы проведут хоккейный турнир

22-23 февраля на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится детский турнир по хоккею с шайбой на кубок Северной военной хоккейной лиги. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. В них примут участие детские команды объединений, соединений и войсковых частей Северного флота.

В перерывах между играми лучшие игроки сборной команды Северного флота, которые в этом сезоне стали победителями чемпионата Вооруженных сил по хоккею с шайбой, проведут мастер-класс для молодёжи.

Торжественное открытие спортивного мероприятия пройдёт в 12.00 22 февраля. Закрытие турнира и награждение победителей состоится на следующий день в 15.00.

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