Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2020 (12:09)

В честь Дня защитника Отечества мурманские нахимовцы проведут хоккейный турнир

22-23 февраля на базе Мурманского Нахимовского военно-морского училища состоится детский турнир по хоккею с шайбой на кубок Северной военной хоккейной лиги. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. В них примут участие детские команды объединений, соединений и войсковых частей Северного флота.

В перерывах между играми лучшие игроки сборной команды Северного флота, которые в этом сезоне стали победителями чемпионата Вооруженных сил по хоккею с шайбой, проведут мастер-класс для молодёжи.

Торжественное открытие спортивного мероприятия пройдёт в 12.00 22 февраля. Закрытие турнира и награждение победителей состоится на следующий день в 15.00.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
В Новосибирске стартовала V Спартакиада Сухопутных войск
Главная икона Вооруженных Сил России доставлена в Архангельск
Армеец Роман Репилов – двукратный чемпион мира 2020 года
Армейские рапиристки выиграли «золото» на этапе юниорского Кубка мира в составе команды

Метки:
Северный флот , Спорт , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false