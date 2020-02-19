19.02.2020 (11:55)

В войсках Восточного военного округа проведён Единый день инженерной подготовки

В Хабаровском крае на полигоне Князе-Волконский с инженерными подразделениями Восточного военного округа были проведены практические занятия в рамках Единого дня инженерной подготовки.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.

Особое внимание руководители занятий обращали на качество подготовки запалов и изготовление зажигательных трубок, при этом были продемонстрированы несколько способов закладки тротиловых пакетов в грунт, в зависимости от рельефа местности и силы ветра при поджиге фитиля.

Кроме того, военнослужащие на практике отработали действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля.

Для скрытия расположения объектов и военной техники на местности была осуществлена тщательная маскировка.

Военнослужащими были отработаны практические действия по очистке дорог от колючей проволоки и освобождению проездных путей от заграждений и препятствий с использованием штатных и подручных средств, а также тяжёлой инженерной техники.

По завершении мероприятия военными инженерами в установленные нормативами сроки были выполнены работы по развертыванию тяжёлого механизированного моста ТММ-3М2 на базе автомобиля КамАЗ-55371, как с функцией использования «полкомплекта» (2 машины), так и «комплекта» (4 машины), что позволяет выстроить мост длинной до 40 метров.

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