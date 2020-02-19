19.02.2020 (11:49)
Бой за высадку десанта провели подразделения армейского корпуса Черноморского флота на полигоне в Крыму
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели основной этап двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
В рамках учения военнослужащие подразделения в нападении под прикрытием армейской авиации Южного военного округа осуществили высадку десанта комбинированным способом на необорудованный участок побережья.
Одна тактическая группа провела высадку морского десанта на прибрежный участок с большого десантного корабля «Новочеркасск», вторая группа воздушного тактического десанта высадилась с вертолётов в глубине назначенного района.
В условиях противодействия подразделения, осуществляющего оборону участка побережья, воздушная десантная группа провела учебный бой за высадку и заняла плацдарм для наращивания сил за счёт объединения с морским десантом.
В ходе проведения основного этапа учения рота в нападении провела успешную высадку десанта, применила нестандартный подход в занятии плацдарма и оборудовала укрепрайон. На завершающем этапе ДРТУ подразделения выполняющие задачи в обороне и в нападении выполнили практические стрельбы из штатного вооружения.
Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих, около 100 единиц военной и специальной техники, большой десантный корабль «Новочеркасск», армейская авиация Южного военного округа и беспилотные летательные аппараты Морской авиации и ПВО ЧФ.