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19.02.2020 (11:26)

В Сахалинской области в ходе проекта «Дорога памяти» загружено в банк данных более 13 тысяч материалов

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы продолжается сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в Сахалинской области.
На сегодняшний день военными комиссариатами области собрано и загружено в банк данных 13 тысяч 900 материалов, в том числе более 600 с фотографиями.

Сбор сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта производится на пунктах загрузки данных, которые расположены в военных комиссариатах и муниципальных учреждениях.

Всего в Сахалинской области действует 15 пунктов, 14 из которых расположены в военных комиссариатах. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

«Сохраним родные лица Победы!» – это девиз акции по сбору фотографий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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