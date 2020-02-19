19.02.2020 (11:17)
Военный комиссариат Тульской области оцифровал более 191 тыс. документов участников Великой Отечественной войны
Сотрудники военного комиссариата Тульской области оцифровали более 191 тыс. архивных документов участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».
Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки для фронтовиков или их родственников, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.
Ежедневно база данных оцифрованных документов участников Великой Отечественной войны увеличивается на 1,1 тыс. человек.
Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области.