19.02.2020 (11:17)

Военный комиссариат Тульской области оцифровал более 191 тыс. документов участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Тульской области оцифровали более 191 тыс. архивных документов участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки для фронтовиков или их родственников, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов участников Великой Отечественной войны увеличивается на 1,1 тыс. человек.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области.

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