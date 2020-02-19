19.02.2020 (11:09)
Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» армии ВВС и ПВО ВВО уничтожили колонну техники условного противника
Лётчики соединения армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонну техники условного противника на специализированном полигоне ВВО в Хабаровском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» совершили пуски неуправляемых реактивных снарядов (НУРС), а также выполнили боевые стрельбы из пушечного вооружения летательных аппаратов.
Поиск и уничтожение наземных целей пилоты осуществили в условиях дефицита времени. Такой навык необходим при сопровождении транспортных Ми-8 АМТШ, разведке объектов противника, а также при свободном поиске целей.
В ходе летных смен экипажи ударных Ка-52 совершили более 15 вылетов, уничтожив до 40 различных целей.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» – многоцелевой всепогодный боевой вертолет, прозванный за огневую мощь «летающим танком».