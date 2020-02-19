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19.02.2020 (11:09)

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» армии ВВС и ПВО ВВО уничтожили колонну техники условного противника

Лётчики соединения армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонну техники условного противника на специализированном полигоне ВВО в Хабаровском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» совершили пуски неуправляемых реактивных снарядов (НУРС), а также выполнили боевые стрельбы из пушечного вооружения летательных аппаратов.

Поиск и уничтожение наземных целей пилоты осуществили в условиях дефицита времени. Такой навык необходим при сопровождении транспортных Ми-8 АМТШ, разведке объектов противника, а также при свободном поиске целей. 

В ходе летных смен экипажи ударных Ка-52 совершили более 15 вылетов, уничтожив до 40 различных целей.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» – многоцелевой всепогодный боевой вертолет, прозванный за огневую мощь «летающим танком».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Восточный военный округ , ВВС
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