19.02.2020 (11:02)

В Волгограде военные железнодорожники приняли участие в открытии мемориальной доски полковнику железнодорожных войск Александру Сенченко

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) военнослужащими отдельного учебного железнодорожного краснознамённого батальона имени В.В. Воровского открыта мемориальная доска полковнику железнодорожных войск Александру Сенченко.

Мемориальная доска была открыта в Волгограде на фасаде жилого дома по адресу проспект Маршала Рокоссовского, 24а, в котором Александр Санченко прожил большую часть своей жизни. Мемориальная доска создана по макету художника Владимира Юдина при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации».

В торжественной церемонии приняли участие начальник отдела строительства железнодорожных войск полковник Вячеслав Пронкин, командир отдельного учебного железнодорожного краснознамённого батальона имени В.В. Воровского подполковник Владимир Воронов, старший инспектор ЮВО по Волгоградской области генерал-лейтенант Николай Кизь, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз ветеранов железнодорожных войск Российской Федерации, совет ветеранов Волгограда, а также военнослужащие и члены их семей.

Мемориальная доска на доме, где проживал полковник Сенченко, послужит увековечиванию памяти человека, который всей своей жизнью олицетворял порядочность, добросовестность, старательность на всех занимаемых должностях и в семейной жизни.

«Увековечивание памяти – это также признание нынешнего поколения заслуг перед обществом старшего поколения и образца отношения к исполнению своих обязанностей и жизненной позиции, мотивации нынешнего поколения на самоотверженный труд на благо Родины», – сказал в своем выступлении командир железнодорожного батальона подполковник Владимир Воронов.

Справочно:

Сенченко Александр Афанасьевич родился 19.10.1937 года в с. Ивашковка Черниговского района Черниговской области Украинской ССР. По окончании училища с 1963 по 1988 года проходил воинскую службу в офицерских должностях. С 1966 года служил в 27 отдельном учебном полку имени В.В. Воровского (в/ч 12670) в г. Волгограде. Прошел путь от командира взвода до командира учебного батальона.

За эти годы под его руководством были подготовлены около трех тысяч младших специалистов по различным специальностям и офицеров запаса для Железнодорожных войск Вооруженных сил СССР. Участвовал в строительстве и подготовке к сдаче в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурской магистрали на участках: Аваха – Магды; Эворон – Катама и Харпичан – Горин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР, был награжден орденом Красной Звезды, медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали. За время прохождения воинской службы был награжден многочисленными медалями и знакам отличия, а также получил множество благодарственных писем и грамот от органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области, Вооруженных сил СССР, Верховного Главнокомандующего РФ

В общей сложности Сенченко А.А. проработал на благо г. Волгограда и Российской Федерации 42 года (с 1966 по 2008 год).

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