19.02.2020 (10:30)

Артиллерийские расчеты Каспийской флотилии начали подготовку к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества

В Астрахани артиллерийские расчеты Каспийской флотилии (КФл) проведут праздничный салют в акватории Волги в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля артиллеристы КФл выполнят залпы из двух салютных установок «Радуга» и «Радуга-М», звуковое сопровождение салюта обеспечат шесть 76-мм дивизионных пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Небо украсят 30 фейерверочных залпов с темпом в 30 секунд, разрывы зарядов салютных установок будут осуществлены на высоте 250-300 м с острова Городской в 22:00 по местному времени.

В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам «салютного боя».

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