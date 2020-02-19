19.02.2020 (10:30)
Артиллерийские расчеты Каспийской флотилии начали подготовку к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества
В Астрахани артиллерийские расчеты Каспийской флотилии (КФл) проведут праздничный салют в акватории Волги в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля артиллеристы КФл выполнят залпы из двух салютных установок «Радуга» и «Радуга-М», звуковое сопровождение салюта обеспечат шесть 76-мм дивизионных пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Небо украсят 30 фейерверочных залпов с темпом в 30 секунд, разрывы зарядов салютных установок будут осуществлены на высоте 250-300 м с острова Городской в 22:00 по местному времени.
В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам «салютного боя».
Новости по теме:
Семейные архивы времен Великой Отечественной войны на более 70 тыс. кубанцев оцифрованы в рамках акции «Дорога Памяти»
Метки: