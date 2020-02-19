19.02.2020 (10:08)

Сводные подразделения десантников России и Белоруссии отработали специальные нормативы в рамках первого этапа совместного учения под Псковом

На тактическом поле полигона Завеличье под Псковом в рамках первого этапа совместного российско-белорусского тактического учения Воздушно-десантных войск России (ВДВ) и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) десантники двух государств отработали специальные действия по ликвидации боевиков и освобождению заложников.

Тренировки проходят на полосе препятствий и в киллхаусе – специальном строении, имитирующем захваченный террористами дом и оборудованном мишенями с пулеулавливателями и системой регистрации поражения. Во время занятий военнослужащие отрабатывают слаженность действий с помощью коротких команд, подаваемых друг другу.

Сегодня сводные подразделения выполнят марш на полигон Струги Красные, где военнослужащие выполнят десантно-штурмовые действия для обеспечения рейда главных сил, а также действия в наступлении и обороне.

Справочно:

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь проходит в период с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.

Всего в учении задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь.

Также в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

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