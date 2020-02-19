19.02.2020 (10:20)
Более 20 кораблей Черноморского флота примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы
Более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) примут участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в городах-героях Севастополе, Новороссийске и Керчи.
9 мая в Севастопольской и Новороссийской бухтах корабли будут выставлены на линиях парадных диспозиций.
Жители и гости Севастополя смогут увидеть в парадном строю подводную лодку, два фрегата, сторожевой корабль, малый ракетный корабль, ракетный катер и большие десантные корабли.
В Новороссийске в Цемесской бухте парадную диспозицию займут подводная лодка, малый противолодочный корабль, морской тральщик и спасательное буксирное судно.
Наряду с парадными построениями в день 75-летия Великой Победы в Севастополе, Новороссийске и Керчи корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота будут выставлены у причалов для посещения местными жителями. В качестве образцов корабельного состава Черноморского флота будут представлены: новейший малый ракетный корабль и морской буксир, а также малый противолодочный корабль, противодиверсионный катер, патрульный катер, катер связи и большие десантные корабли.
Постановку кораблей на парадные причалы планируется осуществить в период с 6 по 8 мая.