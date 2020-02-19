19.02.2020 (08:52)

Свыше трех тысяч мишеней поразили гранатометчики ВВО в ходе курса спецподготовки

На четырех полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии завершился курс интенсивной подготовки гранатометчиков общевойсковой армии Восточного военного округа. Более одного месяца днем и ночью проводились интенсивные стрельбы, в ходе которых военнослужащие поразили свыше 3 тысяч подвижных и статических мишеней.

Гранатометчики изучили и отработали на практике различные способы применения автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных гранатометов РПГ-7В, разработанные на основе опыта боевых действий гранатометных подразделений в современных вооруженных конфликтах.

В ходе практических занятий расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В отработали точность боевой стрельбы в сложных погодных условиях и новые способы группового поражения бронеобъектов из укрытия. В ходе занятий также прошли тренировки по поражению активной защиты танков условного противника в условиях ограниченного пространства населенных пунктах.

Особенностью выполнения боевых стрельб в этом периоде обучения стало широкое использование подвижных и появляющихся целей на дистанциях от 300 до 500 метров по целям, имитирующим группу пехоты, безоткатные артиллерийские установки и танк в укрытии.

Интенсивную подготовку прошло более 500 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице