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19.02.2020 (07:56)

В Приморье и на Камчатке в банк данных проекта «Дорога памяти» внесены данные более чем о 500 участниках Великой Отечественной войны

В банк данных проекта Министерства обороны "Дорога памяти", который реализуется в том числе в Приморском крае и на Камчатке, загружено более 500 документов об участниках Великой Отечественной войны. С этой целью на Тихоокеанском флоте развернуто 5 пунктов приёма и размещения информации. Два таких пункта работают во Владивостоке, еще три подразделения функционируют на Камчатке в Войсках и силах на Северо-востоке России, а также в местах дислокации Подводных сил Тихоокеанского флота.

Военнослужащие ТОФ, которые имеют соответствующие навыки, совместно со специалистами военных комиссариатов работают над подготовкой к размещению в общероссийской базе данных, документов об описании подвигов фронтовиков и тружеников тыла, занимаются оцифровкой их фотографий и иных, имеющих ценность документальных свидетельств.

Собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти", включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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