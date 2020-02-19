19.02.2020 (07:48)

90-летний ветеран Великой Отечественной войны лично встречал участников уникального перехода Хабаровск-Москва

Поприветствовать участников перехода на поселковой площади у памятного мемориала Победы, собрались местные жители, представители муниципалитета, а также участники местного отделения патриотического движения «Юнармия».

Гости традиционно были встречены хлебом-солью. С торжественной речью выступил глава сельского поселения Владимир Пушников. Жителям села представилась возможность пообщаться с военнослужащими и сделать памятные фото.

Большую часть маршрута до села Бада от железнодорожной станции Гонгота Забайкальского края, личный состав группы преодолел на лыжах и способом сцепки и крепления к снегоходам. В труднодоступных районах, военнослужащим приходилось переходить на пеший шаг.

В ближайшее время маршрут перехода пройдет по западным районам Забайкальского края и Республики Бурятия. Уже скоро военнослужащие пересекут границу Забайкалья и Республики Бурятия.

Не стареют душой ветераны! История Василия Гавриловича Сажина

Одним из тех, кто радушно встречал военнослужащих-участников многодневного перехода Хабаровск-Москва, на гостеприимной земле Забайкалья в селе Бада, стал Ветеран Великой Отечественной Войны, Кавалер ордена Красной Звезды сержант Сажин Василий Гаврилович.

Наш сегодняшний герой родился и вырос здесь же, в Забайкалье, в Хилокском районе края. 1 января ветерану исполнилось 94 года.

Семья жила бедно и после окончания 7 классов ему пришлось устроиться на работу в районное отделение связи, чтобы помогать матери растить младших сестёр. В 1943 году семнадцатилетний юноша был призван в армию и был распределен в школу снайперов где прошёл курс подготовки. Затем был отправлен на Ленинградский фронт.

Молодой солдат защищал Кировский танковый завод, а затем был направлен в город Выборг, где и получил свое первое ранение в руку. После 1,5 месяцев лечения в госпитале, в составе регулярной армии участвовал в форсировании реки Нарвы. И вновь ранение. После выздоровления Василий Гаврилович был отправлен на возведение оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Здесь солдаты рыли окопы, строили доты и другие сооружения. В сентябре 1944 года, вместе с сослуживцами убыл в расположение 1 Украинского фронта. Участвовал в освобождении Львова, где, по его словам, погибло очень много ребят из Забайкалья. В декабре 1944 года в составе подразделения также освобождал города Краков, Котовицы, Польшу, форсировал Одер. Дошёл до Берлина.

В конце апреля 45 года, в ходе ожесточённых боев, находясь в одном из разрушенных домов, в результате взрыва, Василия Гавриловича выбросило с 3 этажа и завалило обломками. Очнулся в Кракове. Был отправлен в госпиталь Ростова-на-Дону. Великую Победу встретил в эшелоне.

На Родину Герой вернулся с боевыми наградами: "За Победу над Германией", медалью Жукова. Дома встречала мама и сестры Мария и Клара.

После войны долгое время работал монтером в связи. Его общий трудовой стаж составил 46 лет с учётом боевых действий. Василий Гаврилович, несмотря на все трудности и лишения, которые ему пришлось пережить, остался добрым, отзывчивым, внимательным, спокойным и просто Человеком с большой буквы!

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