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19.02.2020 (06:43)

На Камчатке экипажи вертолетов отрабатывают взлеты и посадки на палубу авианесущего корабля

Экипажи вертолетов Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах авиабазы Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России приступили к отработке взлетов и посадок на палубу спасательного судна проекта 537 «Алагез».

Для летчиков вертолетной эскадрильи это первые в этом году полеты с посадкой на палубу авианесущего корабля, при этом посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Ранее летчики провели аэродромные, затем маршрутные полеты, и только после этого получили допуск к полётам с корабля.

За первый день тренировок, которые проводятся в акватории Авачинской бухты, летчиками Ка-27 отработано взаимодействие с корабельной авиационной группой, произведена дозаправка вертолётов топливом от корабля и выполнено более 20 посадок на палубу судна в дрейфе и на ходу в различных погодных условиях, в том числе ночью.

В рамках боевой учебы вертолётчики попутно совершенствуют тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также отработают взаимодействие с противолодочными кораблями.                                    

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Авиация , Армейская авиация , Морская авиация , Противолодочная авиация
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