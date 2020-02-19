Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2020 (06:40)

Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 ТОФ отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море

Летчики противолодочных самолетов решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника. Экипажи двух самолётов Ту-142мз провели над акваторией Японского моря тренировку, в ходе которой комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения и анализировалась полученная от них информация.

После обнаружения «субмарины» в полигоне боевой подготовки самолёты произвели сброс практических противолодочных бомб.

В ходе летной смены летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
МРК Тихоокеанского флота «Разлив» выполнил учебные артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки
На Камчатке стартовал отборочный этап конкурсов военных инженеров
Во Владивостоке торжественно встретили главную икону Военно-Морского Флота-образ Святого апостола Андрея Первозванного
На Камчатке начался полевой сбор подразделений ПВО береговых войск

Метки:
Тихоокеанский флот , Противолодочная авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false