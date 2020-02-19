19.02.2020 (06:40)
Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 ТОФ отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Японском море
Летчики противолодочных самолетов решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника. Экипажи двух самолётов Ту-142мз провели над акваторией Японского моря тренировку, в ходе которой комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения и анализировалась полученная от них информация.
После обнаружения «субмарины» в полигоне боевой подготовки самолёты произвели сброс практических противолодочных бомб.
В ходе летной смены летчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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