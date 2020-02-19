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19.02.2020 (01:00)

Российские десантники и военнослужащие ССО Республики Беларусь провели первый этап тактических учений в Псковской области

Сегодня подразделения двух государств провели первый этап тактических учений на площадке приземления «Кислово» в Псковской области.

В соответствии со сценарным планом военнослужащие двух стран отработали десантирование личного состава на аэродром, захваченный противником, где уничтожили контрольно-диспетчерский пункт и боевое охранение, блокировали на подходе резервные силы условного противника.

Как отметил в ходе проведения первого этапа заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин: « Сегодня началась активная фаза проведения совместных батальонно-тактических учений десантно-штурмового полка и роты сил специальных операций Республики Беларусь. Личный состав участников учения завершил десантирование на площадку приземления, выполнил ближайшую задачу, уничтожив контрольно-диспетчерский пункт и подразделение охраны. В дальнейшем личный состав приступил к подготовке к совершению рейда по вновь назначенный район». 

Всего в учении задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и военнослужащих соединения ССО РБ.

Кроме того, в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Учения , Международные учения , Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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