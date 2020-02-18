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18.02.2020 (23:12)

Летчики в Калининградской области выполняют дозаправки самолетов в воздухе

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отрабатывают дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России, прибывшего в Калининградскую область из Центрального региона России.

К отработке сложного элемента привлечено более 10 самолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота. Дозаправка в воздухе выполняется как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

Дозаправка выполняется от авиационного танкера на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз в год. 

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Авиация , Морская авиация , Истребительная авиация
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