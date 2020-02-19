19.02.2020 (00:30)
Российская группа инспекторов совершила посещение по оценке информации военного объекта Вооруженных сил Румынии
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов совершила посещение по оценке информации военного объекта Вооруженных сил Румынии.
Посещение по оценке проводилось 18 февраля в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетили военный объект вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге была получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
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