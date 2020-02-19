19.02.2020 (00:00)

Минобороны России запускает раздел «Красная звезда»: от Бреста до Берлина», содержащий все номера центрального печатного издания Вооруженных Сил периода Великой Отечественной войны

На интернет-портале Минобороны России запущен специальный интерактивный раздел, содержащий все выпуски центрального органа Народного комиссариата Обороны Союза ССР – легендарной газеты «Красная звезда» с первого до последнего дня Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Для создания раздела было оцифровано и подготовлено к опубликованию в электронном виде более 1,4 тыс. номеров газеты «Красная звезда», хранящихся в архивных фондах военного ведомства и Российской государственной библиотеки.

Газета «Красная звезда» была создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны Союза ССР. Исключительный авторитет в армии и стране газета «Красная звезда» обрела в годы Великой Отечественной войны, внеся существенный вклад в освещение вопросов тактики, оперативного искусства, использования родов войск в различной обстановке, а также в распространении в войсках накопленного передового боевого опыта. На страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу.

Корреспонденты газеты постоянно находились в местах решающих событий, в газету потоком шли материалы военкоров со всех фронтов. В годы войны в редакции трудились такие выдающиеся писатели и публицисты, как М.А. Шолохов, И.Г. Эренбург, П.А. Павленко, К.М. Симонов, А.А. Сурков, В.С. Гросман, А.П. Платонов и другие. 17 краснозвездовцев погибли, выполняя редакционные задания. Орденами и медалями в военные годы был награжден 71 сотрудник редакции и издательства «Красной звезды». Заслуги же всего редакционного коллектива газеты в военное время были отмечены орденом Красного Знамени.

«Красную звезду» в дни войны доставляли на передовую вместе с боеприпасами и питанием. По воспоминаниям фронтовиков «Звёздочку» (так называли её в войсках) читали коллективно, вслух. Её любили, ей верили и упоминание в ней своего имени воспринимали как награду.

Вся та четырехлетняя хроника войны, дорогами которой военкоры прошли вместе со всеми ее фронтами, вместе со своим народом, отражена на страницах главной военной газеты.

Нелегко складывалась фронтовая судьба многих корреспондентов газеты…

«Красная звезда» в номере от 8 августа 1941 года продолжала печатать повесть Александра Полякова под заголовком «В тылу врага. Дневник корреспондента «Красной звезды».

Александра Полякова в журналистику привела беда. В результате несчастного случая на артполигоне он, блестящий командир батареи, был тяжело контужен и списан из армии «под чистую». В 1938 году он попросился в «Красную звезду» репортером. Во время советско-финляндской войны в одном из боев Поляков заменил погибшего командира третьего батальона 420-го стрелкового полка, умело управлял боем и был награжден орденом Красного Знамени.

Великая Отечественная застала старшего политрука Полякова западнее Минска, у самой границы. Успев опубликовать всего одну корреспонденцию, Александр Поляков потерял связь с редакцией. Позвонил лишь через месяц – из Гомеля. Оказалось, что все это время он пробивался из окружения в составе 24-й Железной Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор К.Н. Галицкий. Из клещей вырвались, но Поляков был ранен, причем в ту же ногу, которая уже была пробита пулей на войне с финнами. Его вынесли из окружения на носилках.

«В тылу врага» – остросюжетный, предельно динамичный рассказ об испытании, выпавшем на долю дивизии и каждого из ее бойцов. К.Н. Галицкий, ставший после войны генералом армии, очень тепло вспоминал Александра Полякова. Сам же Поляков до Победы не дожил – ушел из жизни уже батальонным комиссаром, кавалером двух орденов Красного Знамени.

Документальная повесть «В тылу врага» привлекла внимание зарубежных корреспондентов, аккредитованных в Москве, и была издана в сочувствовавших нам странах на 14 языках. «Одна из наиболее волнующих книг об этой войне, написанная очевидцем и явившая нам замечательную картину величия духа у наших русских союзников»; «Еще не было книги, которая доводила бы до сознания читателя образ русских солдат в нынешнем сражении детальнее и драматичнее, чем эта»; «Сильная книга, неслыханное событие» – такими были отзывы на дневник Александра Полякова в иностранной печати. Он обещал стать крупным и ярким писателем. Война не позволила.

Показательна и «газетная» судьба известного впоследствии поэта, писателя, публициста Константина Симонова. В штат редакции центральной военной газеты молодой писатель был зачислен в июле сорок первого и, последовательно получая звания интенданта 2-го, затем 1-го ранга, старшего батальонного комиссара и подполковника, объездил, а лучше сказать, обследовал с её корреспондентским удостоверением почти все фронты.

Фронтовых публикаций у краснозвёздовца Симонова сотни. Это репортажи, очерки, фрагменты из повестей и, конечно, стихи. Сурово-сдержанная манера письма военного корреспондента нравилась читателям, вызывала доверие, вселяла веру и надежду. Его очерки звучали и по радио, распространялись по каналам Совинформбюро. Его знаменитые стихи «Жди меня» стали своеобразным заклинанием большинства фронтовиков и их жен.

Одно из самых известных симоновских стихотворений – «Убей его!», опубликованное в «Красной звезде» 18 июля 1942 года. Жестокие в своей отчаянной правде строки не могли не трогать сердца читателей – людей, всеми силами приближающих такую еще далекую, но уже очевидную нашу Победу.

«Мне, политруку минометной роты, – признавался после войны ставший известным писателем Михаил Алексеев, – в самые тяжелые дни Сталинградской битвы не нужно было без конца заклинать своих бойцов: «Ни шагу назад!» Мне достаточно было прочесть стихотворение Симонова. «Убей его!» – стихотворение, появившееся как раз в ту пору. Свидетельствую: оно потрясло наши солдатские души».

А поэт Михаил Львов сказал об этом не менее ярко: «Я бы присвоил стихотворению Симонова «Убей его!» звание Героя Советского Союза. Оно убило гитлеровцев больше, чем самый прославленный снайпер...»

В новом разделе пользователи смогут ознакомиться с материалами каждого номера газеты, выпущенного в период с 22 июня 1941 по 10 мая 1945 года. При этом, очередные номера газеты с момента запуска раздела будут публиковаться «день в день» – в те даты, когда они выходили 75 лет назад, вплоть до Дня Победы.

Интерфейс раздела позволит пользователям выбирать для чтения и скачивания в высоком разрешении любой номер «Красной звезды» за указанный период. А интерактивный счетчик на главной странице раздела покажет количество дней, часов и минут, оставшихся до Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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