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18.02.2020 (23:00)

В Тагильском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» совершают интенсивные маневренные действия

Стратегические ракетчики в Свердловской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

К учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», авторазливочная станция АРС-14КМ и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, были применены беспилотные летательные аппараты. С помощью БЛА на удалении 10 км были обнаружены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Они были обнаружены  на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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