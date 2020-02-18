18.02.2020 (21:34)

В Новосибирске стартовала V Спартакиада Сухопутных войск

Сегодня в городе Новосибирске стартовала V Спартакиада Сухопутных войск среди общевойсковых объединений.

Принять участие в Спартакиаде прибыло более 300 сильнейших спортсменов от двенадцати общевойсковых армий, которые в течение трех дней будут соревноваться в греко-римской борьбе, лыжном спорте, армейском гиревом рывке и дзюдо.

Награждение победителей и призеров соревнований кубками и грамотами главнокомандующего Сухопутными войсками состоится 20 февраля 2020 года в гарнизонном Доме офицеров города Новосибирска.

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